В Алтайском крае стартует чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-27T14:15:01+03:00

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Сегодня, 27 ноября в Алтайском крае стартует III открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018. В течение пяти дней более 300 ребят из Алтайского, Краснодарского краев, Иркутской и Новосибирской областей, республик Алтай и Казахстан будут соревноваться по 34 компетенциям. Чемпионат проводится при поддержке правительства Алтайского края.

«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности», «Ювелирное дело», «Лесное дело», - вот основные направления, в которых будут состязаться участники. В этом году появились еще пять новых компетенций для юниоров: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технологии моды», «Флористика», «Организация экскурсионных услуг», «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Отличительной особенностью чемпионата 2018 года являются девять «сквозных» компетенций, в которых одновременно соревнуются участники разных возрастных групп. Все состязания развернутся на 17 площадках.

Работу всех участников соревнований финала будут оценивать более 260 экспертов и 26 сертифицированных экспертов из регионов России. За тем, как проходит чемпионат можно следить на сайте регионального чемпионата.

Напомним, Алтайский край с 2014 года участвует в чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня. И нередко именно алтайские студенты становились победителями соревнований. В 2017 году студент Алтайского государственного колледжа по итогам финала V Национального чемпионата в Краснодаре вошел в десятку сильнейших в России по компетенции «Электромонтаж». А 2018 году в Южно-Сахалинске в 2018 году студент Алтайского архитектурно-строительного колледжа Андрей Иванов награжден медальоном «За профессионализм». Сейчас он тренируется для включения в состав национальной сборной России в мировом чемпионате WorldSkills International, который пройдет в Казани в 2019 году.