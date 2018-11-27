СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-27T14:30:27+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что именно с приходом Турции удалось разгромить ИГ* в Сирии. Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лишь с приходом турецких военнослужащих в Сирию удалось разгромить силы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), в то время как другие противники группировок «никакой борьбы с ним не вели». С таким сообщением он выступил 27 ноября перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Только с приходом Турции на поле стало ясно, что это за проект – ИГ, которая взращивалась с целью запугать мир. Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках ИГ, никакой борьбы с ним не вели», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что в сирийском регионе остались небольшие формирования, которые лишь маскируются под террористов. По словам турецкого лидера, при совместной работе их можно обезвредить в течение ближайших месяцев.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских «террористов».

ИГ* - запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское Государство».