2018-11-27T14:30:00+03:00
Общество

За полтора года Генпрокуратура возбудила 16 головных дел в отношении «Роскосмоса»

Ведомство обнаружило системные нарушения в деятельности госкорпорации
Денис СУХОВ
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За полтора года Генпрокуратура возбудила 16 головных дел в отношении «Роскосмоса»За полтора года Генпрокуратура возбудила 16 головных дел в отношении «Роскосмоса»Фото: Иван ВИСЛОВ
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В период с 2017 года по первую половину 2018-го Генеральная прокуратура РФ выявила системные нарушения в деятельности госкорпорации «Роскосмос», в отношении которой возбуждено 16 уголовных дел.

Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«За период с 2017 по первую половину 2018 года поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство Роскосмоса. Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы», - заявил Куренной.

Также были выявлены нарушения при регистрации охраны прав на объекты интеллектуальной деятельности и осуществлении закупочной деятельности, срыв сроков исполнения оборонных заданий, факты поставки некачественной продукции.

«Кроме того, не удовлетворительно обстояли дела вообще в ракетно-космической отрасти - отсутствовал необходимый контроль со стороны корпорации за целевым расходованием бюджетных средств всеми предприятиями этой отрасли», - добавил представитель генпрокуратуры.

Всего было выявлено 1700 нарушений законодательства, более 200 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«Кроме того, 44 материала в рамках 37-й статьи УПК прокуроры направили в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел, 16 уголовных дел уже возбуждено», - заключил Куренной.

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