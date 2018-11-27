2018-11-27T14:36:26+03:00
Наука

Ученые: жизнь на Марсе сделает людей похожими на пришельцев

Новые условия жизни могут сильно повлиять на внешность человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как изменится внешность будущих колонизаторов на МарсеУченые рассказали, как изменится внешность будущих колонизаторов на МарсеФото: NASA
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Условия жизни на Марсе не похожи на земные, поэтому люди, которые переберутся на Красную планету, могут сильно измениться. Их внешность будет похожа на ангельскую или на внешность пришельцев, считает исследователь Джонатан Янг.

Ученый отмечает, что преображение человеческого тела в иных условиях жизни неизбежно. Предположительно рост людей на Марсе увеличится до трех метров, а глаза станут намного крупнее. Таким образом, люди станут похожи на библейских ангелов, считает Джонатан Янг.

Согласно древним писаниям, падшие ангелы прибыли на Землю именно с Красной планеты и выглядели как инопланетяне. Причем речи о крыльях в этом случае не велось. Скорее всего, такой облик примут и земные переселенцы, пишет сайт «Свободная пресса».

Примечательно, что с этой теорией согласны и другие специалисты. Так, научный писатель Майк Бар объясняет возможные телесные трансформации людей необходимостью видеть в темноте, понижением гравитации и другими факторами, пишет сайт argumenti.ru.

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