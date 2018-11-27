Ученые: жизнь на Марсе сделает людей похожими на пришельцев

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-27T14:36:26+03:00

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Условия жизни на Марсе не похожи на земные, поэтому люди, которые переберутся на Красную планету, могут сильно измениться. Их внешность будет похожа на ангельскую или на внешность пришельцев, считает исследователь Джонатан Янг.

Ученый отмечает, что преображение человеческого тела в иных условиях жизни неизбежно. Предположительно рост людей на Марсе увеличится до трех метров, а глаза станут намного крупнее. Таким образом, люди станут похожи на библейских ангелов, считает Джонатан Янг.

Согласно древним писаниям, падшие ангелы прибыли на Землю именно с Красной планеты и выглядели как инопланетяне. Причем речи о крыльях в этом случае не велось. Скорее всего, такой облик примут и земные переселенцы, пишет сайт «Свободная пресса».

Примечательно, что с этой теорией согласны и другие специалисты. Так, научный писатель Майк Бар объясняет возможные телесные трансформации людей необходимостью видеть в темноте, понижением гравитации и другими факторами, пишет сайт argumenti.ru.