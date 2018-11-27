В Киеве прооперировали Надежду Савченко
Украинского политика Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, прооперировали в Киеве. Об этом сообщила в Facebook ее сестра Вера.
По словам родственницы, после операции арестованную Надежду Савченко планируют сразу этапировать в СИЗО.
«Надежду прооперировали. Но служба безопасности не может позволить остаться Надежде в стационаре на одни (ОДНИ) сутки. И уже готовы этапировать ее в СИЗО. Ох как же вы, неуважаемые, боитесь СВОБОДНОЙ Надежды» , - написала Вера.
После операции Савченко хотят сразу доставить в СИЗО Фото: Facebook Вера Савченко
Известно, что у Надежды воспалилась старая армейская травма колена. Ранее ее уже осматривали несколько специалистов, которые подтвердили необходимость хирургического вмешательства.
Напомним, что на данный момент депутат Надежда Савченко должна находиться в СИЗО. Еще в марте 2018 года ее арестовали по подозрению в подготовке терактов и госпереворота в Киеве.