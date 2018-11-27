2018-11-27T14:42:03+03:00
Политика

В Киеве прооперировали Надежду Савченко

Арестованному депутату Верховной рады потребовалось хирургическое вмешательство в колено
Алена Басавина
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Надежда Савченко перенесла операциюНадежда Савченко перенесла операциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинского политика Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, прооперировали в Киеве. Об этом сообщила в Facebook ее сестра Вера.

По словам родственницы, после операции арестованную Надежду Савченко планируют сразу этапировать в СИЗО.

«Надежду прооперировали. Но служба безопасности не может позволить остаться Надежде в стационаре на одни (ОДНИ) сутки. И уже готовы этапировать ее в СИЗО. Ох как же вы, неуважаемые, боитесь СВОБОДНОЙ Надежды» , - написала Вера.

После операции Савченко хотят сразу доставить в СИЗО Фото: Facebook Вера Савченко

После операции Савченко хотят сразу доставить в СИЗО Фото: Facebook Вера Савченко

Известно, что у Надежды воспалилась старая армейская травма колена. Ранее ее уже осматривали несколько специалистов, которые подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Напомним, что на данный момент депутат Надежда Савченко должна находиться в СИЗО. Еще в марте 2018 года ее арестовали по подозрению в подготовке терактов и госпереворота в Киеве.

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