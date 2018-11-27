2018-11-27T15:05:41+03:00
Политика

Аргентину просят арестовать саудовского кронпринца на саммите G20

Правозащитники намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда
Алена Басавина
Поделиться:
Правозащитники хотят задержать саудовского кронпринцаПравозащитники хотят задержать саудовского кронпринцаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в суд Аргентины с требованием арестовать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщили сами правозащитники.

Общественники требуют возбудить уголовное дело в отношении члена королевской семьи из-за военных преступлений в Йемене и возможной причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, что с 30 ноября по 1 декабря кронпринц Саудовской Аравии прибудет в Буэнос-Айрес для участия в саммите Группы двадцати (G20). Human Rights Watch предлагает задержать его во время поездки.

Известно, что запрос от правозащитников уже поступил аргентинскому судье Ариелю Лихо, который перенаправил его прокурору Рамиро Гонсалесу. Согласно закону Аргентины, преступления против человечности могут быть рассмотрены местными судами вне зависимости от места совершения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России снизились цены на красную икру
В Госдуме предложили сменить цвет дорожной разметки
ЕС обсудит санкции против России на саммите в декабре
В Киеве прооперировали Надежду Савченко
Ученые: жизнь на Марсе сделает людей похожими на пришельцев
Эрдоган заявил, что именно с приходом Турции удалось разгромить ИГ* в Сирии
За полтора года Генпрокуратура возбудила 16 головных дел в отношении «Роскосмоса»
Грузия и ФРГ подписали первое соглашение о военном сотрудничестве
В Алтайском крае стартует чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia - 2018
Владимир Путин вручил госнаграды Лещенко, Чуриковой и Усманову
Пашинян намерен вывести отношения с Россией на новый уровень
Одинокий отец из Тайваня трогательно запечатлел жизнь своего сына
Макрон не отменит повышение налога на топливо, несмотря на протесты
Берни Сандерс примет участие в выборах президента США, если не будет кандидатов лучше
Игра за бронзовый престол: ЦСКА выпустил промо-ролик в стиле "Игры Престолов"
Агент Купер из сериала «Твин Пикс» сыграет в новом кино американского президента