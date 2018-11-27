Аргентину просят арестовать саудовского кронпринца на саммите G20

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-27T15:05:41+03:00

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Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в суд Аргентины с требованием арестовать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщили сами правозащитники.

Общественники требуют возбудить уголовное дело в отношении члена королевской семьи из-за военных преступлений в Йемене и возможной причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, что с 30 ноября по 1 декабря кронпринц Саудовской Аравии прибудет в Буэнос-Айрес для участия в саммите Группы двадцати (G20). Human Rights Watch предлагает задержать его во время поездки.

Известно, что запрос от правозащитников уже поступил аргентинскому судье Ариелю Лихо, который перенаправил его прокурору Рамиро Гонсалесу. Согласно закону Аргентины, преступления против человечности могут быть рассмотрены местными судами вне зависимости от места совершения.