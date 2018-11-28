Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие в 52

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-27T15:21:02+03:00

Об этом Губернатор Виктор Томенко рассказал по итогам участия в расширенном заседании президиума Государственного совета

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Это был тот самый Госсовет в Ялте, где президент Владимир Путин в неформальной обстановке обсудил с главами регионов задачи по повышению качества жизни людей в регионах. В расширенном заседании президиума приняли участие 36 из 85 российских губернаторов.

- Расширенное заседание президиума Госсовета проходило в необычном формате, - рассказал Виктор Томенко. - Была двухдневная работа рабочих групп, созданных для того, чтобы подготовить предложения по реализации Указа Президента №204. В рабочие группы входили губернаторы, члены Правительства и эксперты. По каждому из 12 национальных приоритетов мы вырабатывали показатели, которые необходимо достигнуть. Сейчас разработка всех национальных проектов в завершающей стадии.

Губернатор Алтайского края принимал участие в работе подгруппы, занимавшейся тремя национальными приоритетами, связанными с экономикой: производительностью труда и поддержкой занятости, малым и средним предпринимательством и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперацией и экспортом.

- Наши соображения вырабатывались под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, с участием Министра экономического развития Максима Орешкина, ректора РАНХиГС Владимира Мау и группы губернаторов, - говорит Виктор Томенко. - Они были услышаны и поняты всеми участниками заседания и найдут свое отражение в итоговом документе. Алтайский край из 67 федеральных проектов, реализация которых предусмотрена национальными приоритетами, примет участие минимум в 52-х и продолжит работу по возможному включению в другие проекты.