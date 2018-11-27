СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-27T15:33:00+03:00

Нефтяные цены стабилизировались у отметки в $60 в преддверии саммита G20 в Аргентине Фото: REUTERS

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Нефтяные цены стабилизировались у отметки в $60 за баррель, рынок демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения. Трейдеры ожидают итогов саммита G20 в Аргентине и заседания ОПЕК в Вене.

К 14:00 во вторник январские фьючерсы на нефть Brent торговались на лондонской бирже ICE по $60,5 долларов за баррель (+ 0,03%).

В то же время стоимость барреля марки WTI с поставкой в январе уменьшилась в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже подешевела на 0,19%, до $51,53.

Участники рынка продолжают опасаться грядущего избытка предложения на фоне плавного снижения спроса. Трейдеры ожидают итогов переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, в котором примут участие представители России и Саудовской Аравии.

По оценке наблюдателей, саммита может стать поворотным для нефтяного рыка. Аналитики Citigroup Inc. утверждают, что в интересах России и Саудовской Аравии было бы сократить или заморозить рост добычи нефти.