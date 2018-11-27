ЕСПЧ прекратил рассмотрение дела Берлускони без вынесения вердикта

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-27T16:02:25+03:00

Решение было принято по заявлению самого истца и адвокатов

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В Страсбурге Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалобы экс-премьера Италии Сильвео Берлускони, который пытался оспорить применение в его отношении так называемого закона Северино.

По данным агентства ANSA, ЕСПЧ закрыл дело без вынесения вердикта по запросу самого истца и его адвокатов.

Берлускони и его защитники пытались оспорить правомерность применения к экс-премьеру «закона Северино», названного в честь бывшего министра юстиции Италии Паолы Северино. В соответствии с инициативой, осужденный за мошенничество Берлускони в 2013 году был вынужден покинуть Сенат республики, а также в течение многих лет не имел права занимать государственные должности или баллотироваться на выборах, включая последние – 4 марта этого года.

Напомним, в 2013 году суд призанл Берлускони виновным в финансовом мошенничестве по делу о его компании Mediaset. Политика приговорили к четырем годам тюрьмы, которые потом сократили по амнистии до года. Однако реальное заключение в силу преклонного возраста Берлускони заменили на общественные работы, которые он отработал в доме престарелых.

В настоящее время 82-летний бывший глава итальянского правительства и лидер партии «Вперед, Италия» проходит обвиняемым по нескольким делам, связанным с громкими обвинениями в использовании услуг несовершеннолетних проституток.