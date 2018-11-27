2018-11-27T17:30:20+03:00
Политика

Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции иранскую сделку

Российский министр выразил уверенность, что выход США из СВПД не позволит похоронить соглашение
Алена Басавина
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Лавров обсудил с главой МИД Франции "иранскую сделку" Фото: МИД РоссииЛавров обсудил с главой МИД Франции "иранскую сделку" Фото: МИД России
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Россия надеется, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе предпримут меры по сохранению данного соглашения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Мы за то, чтобы все оставшиеся участники этого плана, включая и Иран, и "евротройку", сохраняли свои обязательства по этому важнейшему документу и выработали бы меры, которые не позволят похоронить его из-за одностороннего выхода США и из-за угроз американцев другим странам, которые будут продолжать экономические связи с Ираном», - пояснил Лавров.

Напомним, что в мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из так называемой «ядерной сделки», заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией.

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