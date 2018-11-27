ФСО снова проведет учения в районе Кремля

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-27T18:10:51+03:00

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Федеральная служба охраны снова проведет ежегодные тактико-специальные учения в районе Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомственном Центре по связям с прессой и общественностью.

Известно, что маневры с участием авиатехники пройдут 30 ноября 2018 года на территории Московского Кремля.

«Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», - пояснили в ФСО.

Во время учений будут отработаны действия по пресечению террористических угроз и тушению пожара.

Посетители пройти на территорию Московского Кремля не смогут. Пройти в Государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровичкий проход. Также с 6:15 до 6:45 введут ограничения для движения транспорта по Боровицкой площади.

«С 16.00 до 20.00 мск ограничивается пребывание граждан на территории Красной площади и в Александровском саду (при наличие билета на концерт в ГКД, будет разрешен проход посетителей в среднюю часть Александровского сада)», - указали в ведомстве.

Напомним, что 22 ноября москвичи стали свидетелями взлета двух военных вертолетов с территории Кремля. Позже в ФСО объяснили, что на территории проводили плановые учения.