СК возбудил уголовные дела о нападении на посольства России на Украине

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-27T19:15:30+03:00

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Главное следственное управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела по факту нападений на здания посольств России в Киеве и Харькове. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно данным СК, 25-26 ноября неустановленные лица с целью осложнения международных отношений между Россией и Украиной начали забрасывать дымовыми шашками и другими пиротехническими средствами посольства в Киеве и Харькове.

В результате преступный действий был нарушен нормальный порядок работы дипломатического учреждения.

«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом», - указывает ведомство.

На данный момент следователи разыскивают зачинщиков беспорядков. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за нападение на лиц, которые пользуются международной защитой.