Москву сковали девятибалльные пробки

СЕГОДНЯ 19:29 2018-11-27T19:47:56+03:00

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Уровень загруженности на автомобильных дорогах Москвы достиг девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки»

На данный момент без движения находятся практически все основные магистрали столицы. Самые сильные заторы можно наблюдать на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольце, а также выездных дорогах.

Известно, что причиной пробок стали неблагоприятные погодные условия. Жителям и гостям Москвы рекомендуют пользоваться городским транспортом.

Столичная Госавтоинспекция из-за снегопада просит водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения.

Также автолюбителям посоветовали проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.