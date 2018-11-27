Матч ЦСКА - Виктория: в стартовом составе армейцев появятся Акинфеев, Чалов, Фернандес

СЕГОДНЯ 20:13 2018-11-27T20:13:42+03:00

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Сегодня, 27 ноября, в Москве на стадионе "Лужники" будет сыгран важный для московского ЦСКА матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Виктора Ганчаренко примет на своем поле чешскую "Викторию". И уже известен стартовый состав наших на эту игру. Среди тех, кто начнет поединок у армейцев - полузащитник Арнор Сигурдссон, защитник Чернов, а по линиям в целом без неожиданностей. В обороне - Акинфеев, Фернандес, а в атаке - Федор Чалов.

Стартовый состав столичного ЦСКА на эту игру таков: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

Матч ЦСКА Москва - Виктория Пльзень пройдет сегодня, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию этого поединка.