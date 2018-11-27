В России появится мобильное приложение для фиксации ДТП
В России появится приложение, которое позволит оформлять ДТП без документов и присутствия сотрудников ГИБДД. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
По словам главы Союза, приложение было разработано Центральным банком России.
«Центральный банк на свои средства подготовил и вскоре передаст РСА мобильное приложение, которое позволит при аварии не заполнять никакие бумаги или европротоколы», - заявил Юргенс.
Он отметил, что автомобилистам необходимо будет снять на камеру смартфона свою аварию, вписать необходимую информацию и отправить. Информация автоматически уйдет в страховую компанию. Собирать пакет документов и лично посещать страховую компанию не потребуется.
На первом этапе будет работать только эта функция. В дальнейшем планируется, что участнику аварии будет приходить СМС с направлением на ремонт в конкретную мастерскую.
Известно, что на данный момент приложение почти готово. ЦБ дорабатывает последние технические детали.
«Мы идем к тому миру, когда при оформлении ДТП не нужна будет дорожно-постовая служба. Конечно, кроме тех случаев, когда есть жертвы», - поясняет эксперт.