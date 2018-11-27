2018-11-27T20:30:40+03:00
Общество

В России появится мобильное приложение для фиксации ДТП

Глава Российского союза автостраховщиков анонсировал новый сервис в эфире Радио «Комсомольская правда»
Алена Басавина
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Мобильное приложение избавит от необходимости вызова сотрудников ГИБДДМобильное приложение избавит от необходимости вызова сотрудников ГИБДДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России появится приложение, которое позволит оформлять ДТП без документов и присутствия сотрудников ГИБДД. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По словам главы Союза, приложение было разработано Центральным банком России.

«Центральный банк на свои средства подготовил и вскоре передаст РСА мобильное приложение, которое позволит при аварии не заполнять никакие бумаги или европротоколы», - заявил Юргенс.

Он отметил, что автомобилистам необходимо будет снять на камеру смартфона свою аварию, вписать необходимую информацию и отправить. Информация автоматически уйдет в страховую компанию. Собирать пакет документов и лично посещать страховую компанию не потребуется.

На первом этапе будет работать только эта функция. В дальнейшем планируется, что участнику аварии будет приходить СМС с направлением на ремонт в конкретную мастерскую.

Известно, что на данный момент приложение почти готово. ЦБ дорабатывает последние технические детали.

«Мы идем к тому миру, когда при оформлении ДТП не нужна будет дорожно-постовая служба. Конечно, кроме тех случаев, когда есть жертвы», - поясняет эксперт.

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