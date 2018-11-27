Президент подписал закон о налоге для самозанятых

СЕГОДНЯ 20:35 2018-11-27T20:35:41+03:00

Пока действие документа будет распространятся на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан

Изменить размер текста: A A

Президент России подписал закон о проведении эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, специальный налоговый режим начнет действовать с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

Напомним, что налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическими лицами. Также 6% будет действовать в случае продажи товаров и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим — не больше 2,4 млн рублей в год. Воспользоваться налоговым режимом смогут те, кто не имеет работодателя и наемных работников.