2018-11-27T20:35:41+03:00
Общество

Президент подписал закон о налоге для самозанятых

Пока действие документа будет распространятся на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин подписал закон о самозанятыхПутин подписал закон о самозанятыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России подписал закон о проведении эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, специальный налоговый режим начнет действовать с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

Напомним, что налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическими лицами. Также 6% будет действовать в случае продажи товаров и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим — не больше 2,4 млн рублей в год. Воспользоваться налоговым режимом смогут те, кто не имеет работодателя и наемных работников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Туниса организовали акцию протеста против визита кронпринца Саудовской Аравии
Футболисты ЦСКА выигрывают 1:0 у чешской "Виктории" после 1 тайма в Лиге Чемпионов
Умер Стивен Хилленберг, создатель «Губки Боба»
Путин предоставил меценатам налоговые льготы
Джулиан Ассанж отдал кота, с которым жил в Лондоне
В России появится мобильное приложение для фиксации ДТП
Матч ЦСКА - Виктория: в стартовом составе армейцев появятся Акинфеев, Чалов, Фернандес
Москву сковали девятибалльные пробки
СК возбудил уголовные дела о нападении на посольства России на Украине
Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки
Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян
На станции метро «Юго-Западная» в Москве человек погиб под колесами поездами
ФСО снова проведет учения в районе Кремля
Власти США оценили ущерб от пожара в Калифорнии в миллиардах долларах
Президент раскритиковал застой в научных исследованиях
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции иранскую сделку
Дженнифер Лопес отказала российскому хоккеисту в автографе
Десятки детей пострадали от пожара в немецкой школе
Сбой в Facebook: пользователям снова приходят прочитанные сообщения
Создатель Facebook не пришел на заседание по фейковым новостям
В ЕК заявили, что большое торговое соглашение между Евросоюзом и США невозможно
ЕСПЧ прекратил рассмотрение дела Берлускони без вынесения вердикта
Япония планирует закупить у США 100 истребителей F-35A
На российском рынке появится более доступное и эффективное лекарство для больных ВИЧ
Германия по ошибке депортировала гражданина России
Нефтяные цены стабилизировались у отметки в $60 в преддверии саммита G20 в Аргентине