Путин предоставил меценатам налоговые льготы

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-27T21:17:23+03:00

До 30% налогового вычета смогут получить люди, помогающие учреждениям культуры

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые льготы для меценатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, регионы теперь смогут увеличивать максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ до 30% для тех граждан, которые жертвуют государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Размер пожертвований и их получателей руководители регионов смогут определять сами.

Также закон предусматривает уменьшения налога на прибыль для компаний, которые помогают учреждениям культуры. Вычет в этом случае не может превышать сумму пожертвований, предел которого должен установить каждый регион самостоятельно.

Указано, что закон вступает в силу с 1 января 2019 года.