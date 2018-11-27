2018-11-27T21:57:23+03:00
Политика

Жители Туниса организовали акцию протеста против визита кронпринца Саудовской Аравии

Демонстранты недовольны расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи
Алена Басавина
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Жители Туниса недовольны визитом кронпринца Саудовской АравииЖители Туниса недовольны визитом кронпринца Саудовской АравииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Тунисе началась акция протеста против визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Демонстранты вышли на главную улицу столицы - проспект Хабиба Бургибы, чтобы выразить свое недовольство участием Саудовской Аравии в йеменском конфликте и расследованием убийства Джамаля Хашкаджи.

Отметим, что наследный принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в тунис во вторник, 27 ноября. В аэропорту Туниса его встретил президент Бежи Каид ас-Себси.

Известно, что поездка продлиться всего несколько часов. Мухаммед бен Сальман Аль Сауда проведет переговоры с главой государства с президентском дворце. Ранее он уже успел побывать в ОАЭ, Египте и на Бахрейне.

Напомним, что наследника саудовского престола подозревают к организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, который активно критиковал власть. Однако Эр-Рияд данные заявления категорически отвергает.

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