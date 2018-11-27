Обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» приговорили к 14 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 23:30 2018-11-27T23:44:16+03:00

Суд признал выходца из России виновным в покушении на убийство 28 человек по корыстным мотивам

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Гражданин Германии Сергей Венергольд, обвиняемый в подрыве автобуса немецкой футбольной команды «Боруссия», приговорен к 14 годам тюрьмы. Суд в Дортмунде признал его виновным в покушении на убийство 28 человек по корыстным мотивам. Прокуратура просила пожизненного лишения свободы, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 апреля 2017 года рядом с автобусом «Боруссии» прогремели три взрыва, футболистов спасли только бронированные стекла. Однако испанский защитник Марк Бартра получил перелом руки, а сопровождавший команду полицейский – акустическую травму.

Через десять дней полиция арестовала подозреваемого – выходца из России Сергея В. Выяснилось, что с помощью взрывов он рассчитывал заработать на падении акций клуба от 500 тысяч до миллиона евро.

В январе 29-летний Сергей признал свою вину. Правда, заявил, что не хотел никому навредить, и мастерил свои бомбы с таким учетом.