2018-11-28T01:29:50+03:00
Экономика

США призвали Европу «делать больше» для Украины – санкции против России должны быть эффективнее

Вашингтон ожидает от европейских союзников, что они будут строже придерживаться политики санкционного давления
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер НауэртРуководитель пресс-службы госдепартамента Хезер НауэртФото: REUTERS
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Соединенные Штаты призвали Европу «делать больше» для поддержки Украины, в частности – усилить санкционное давление на Россию. Так заявила журналистам на брифинге в среду официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», - сказала она.

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отметила, что «многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины». Однако, по ее словам, «не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере», и Штатам приходится «нести это бремя, в основном, в одиночку».

Хезер Науэрт добавила, что Вашингтон ожидает от союзников в Европе более строгого следования политике санкционного давления на нашу страну, передает ТАСС.

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