Отдел полиции в Бирюлево Западном эвакуировали из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 02:26 2018-11-28T02:36:59+03:00

Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания в здании отдела полиции Фото: из архива ГУ МЧС России.

Признаков возгорания в здании пожарные не обнаружили, было только легкое задымление

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Пожарные не обнаружили признаков возгорания в здании отдела полиции по столичному району Бирюлево Западное, было только легкое задымление.

«Признаков возгорания в административном здании по адресу Харьковская улица, 1/Б не обнаружено», - сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

Сигнал о том, что в отделе полиции дымно и, возможно, случился пожар, поступил спасателям поздним вечером во вторник. Еще до прибытия пожарных подразделений из здания на всякий случай вывели всех людей. Всего было эвакуировано десять человек.

Между тем, по данным источника в экстренных службах города, задымление возникло из-за короткого замыкания.

«По адресу ул. Харьковская, д. 1/Б, в здании ОМВД по району Бирюлево Западное, произошло замыкание электропроводки, на втором этаже создалось задымление», - приводит его слова Интерфакс.

Собеседник агентства добавил, что сейчас проводится проверка.