2018-11-28T03:41:37+03:00
В мире

Трамп пригрозил оставить GM без субсидий за закрытие заводов в США

Американский лидер отметил, что закрывать свои предприятия в Мексике и Китае General Motors не планирует
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп пригрозил автомобильной корпорации General Motors урезать субсидииПрезидент США Дональд Трамп пригрозил автомобильной корпорации General Motors урезать субсидииФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп очень возмущен тем, что автоконцерн General Motors (GM) намерен закрыть свои заводы в Соединенных Штатах, в то время как предприятия автомобильного гиганта в Китае и Мексике продолжат работать. Он пригрозил лишить корпорацию субсидий.

«Очень разочарован General Motors и их генеральным директором Мэри Барра из-за закрытия заводов в Огайо, Мичигане и Мэриленде. Они не закрывают ничего в Мексике и Китае. США спасли General Motors, и это благодарность, которую мы получаем!» - поделился Трамп со своими подписчиками в Twitter.

И продолжил: «Сейчас мы рассматриваем вопрос о прекращении всех субсидий для GM, в том числе на электромобили».

«General Motors сделали крупную ставку на Китай много лет назад, когда они строили там заводы (и в Мексике) — не думайте, что ставка окупится. Я здесь, чтобы защитить американских рабочих!» - подытожил президент США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне корпорация GM объявила, что из-за финансовых проблем решила прекратить сборку непопулярных моделей автомобилей и закрыть пять заводов – четыре в Штатах, один в Канаде. Это значит, что около 14 тысяч человек потеряют работу.

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