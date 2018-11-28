Глава ФНС: «Получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто»

СЕГОДНЯ 04:40 2018-11-28T04:47:02+03:00

Что для этого нужно сделать, Михаил Мишустин рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда»

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Многие считают, что оформить налоговые вычеты за расходы на медицинские и образовательные услуги – это сложно и долго: нужно собирать справки, заполнять формы, стоять в очереди…

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» опроверг это заблуждение.

«На самом деле получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто. В большинстве случаев необходимо иметь всего два документа: о прохождении лечения или обучения (договор) и подтверждение понесенных расходов», - сказал он.

Нужно также заполнить налоговую декларацию, но идти для этого в инспекцию совсем не обязательно. Можно зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы www.nalog.ru.

«В личном кабинете большинство необходимых полей декларации заполняются автоматически. Программа сама формирует декларацию, налогоплательщику же остается только загрузить отсканированные документы, подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью декларацию и отправить файлы в налоговый орган одним кликом. Затем в «Личном кабинете» можно заполнить заявление на возврат НДФЛ и ждать денег на счет», - пояснил глава ФНС.

Проверка декларации и направленных документов длится не более трех месяцев, а налог возвращается в течение месяца после ее окончания.

«Кроме того, вычеты можно получить у работодателя, не дожидаясь окончания года. В том же «Личном кабинете налогоплательщика» запрашиваете документ от налогового органа. На его основании работодатель предоставит вычет, то есть не будет удерживать у вас 13% из зарплаты», - уточнил Михаил Мишустин.