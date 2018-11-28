Экс-сотрудница МВБ США обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду

СЕГОДНЯ 05:26 2018-11-28T05:40:31+03:00

Журналистам из России «даже не нужно ничего выдумывать», заявила Сюзанн Споулдинг во время дискуссии по глобальной безопасности

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Экс-заместитель министра внутренней безопасности (МВБ) США Сюзанн Споулдинг обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду, используя ее как инструмент в «информационной войне» против Соединенных Штатов.

«Нужно повышать осведомлённость общества. Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе», - заявила она в ходе посвященной глобальной безопасности дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

В качестве примера США Сюзанн Споулдинг привела еженедельную программу телеканала RT «Американский адвокат» (Americas Lawyer), где, по ее словам, устами политиков и экспертов проговаривается, что «американская судебная система коррупционна и разрушена».

«Они своими программами подтверждают правдивость этого заявления. Я не думаю, что что-то там – ложь. Но это неоправданно одностороннее мнение», - подчеркнула бывшая замглавы МВБ.

По ее мнению, главное послание, которое необходимо передать американцам: «Ты можешь соглашаться с тем, что тебе говорят в этой пропаганде, но эта пропаганда там не для того, чтобы ответить на твои вопросы».

«Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их. Не в том, чтобы помочь решить наши проблемы с эмиграцией, а чтобы сделать нас слабее», - приводит заявление Сюзанн Споулдинг РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть, которая вещала бы по всему миру и показала остальным странам, какие США «великие на самом деле».