2018-11-28T06:06:29+03:00
Экономика

Трамп обсудил с Трюдо закрытие заводов General Motors

Президент США и премьер Канады подчеркнули, что обеспокоены судьбой рабочих и их семей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил закрытие заводов General Motors с канадским премьером Джастином ТрюдоПрезидент США Дональд Трамп по телефону обсудил закрытие заводов General Motors с канадским премьером Джастином ТрюдоФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо планы автоконцерна General Motors (GM) закрыть свои заводы в Северной Америке. О телефонной беседе лидеров двух стран сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

Отмечается, что собеседники «выразили свое разочарование решением General Motors о закрытии нескольких заводов в Канаде и Соединенных Штатах», при этом оба «подчеркнули, что обеспокоены судьбой рабочих и их семей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне корпорация GM объявила, что из-за финансовых проблем решила прекратить сборку непопулярных моделей автомобилей и закрыть пять заводов – четыре в Штатах, один в Канаде. Это значит, что около 14 тысяч человек потеряют работу.

Возмущенный такой новостью Дональд Трамп сначала «жестко поговорил» главой компании Мэри Бара, напомнив ей, что США «многое сделали для General Motors». Глава Белого дома имел в виду оказанную автомобильному гиганту в 2008 году государственную поддержку. А потом пригрозил лишить концерн субсидий.

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