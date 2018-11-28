Трамп не намерен прекращать расследование Мюллера по «делу России»

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-28T06:40:36+03:00

Президент США заявил, что вопросы о возможном увольнении спецпрокурора ему задают уже два года, но он не будет «что-либо с этим делать»

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он не собирается ни прекращать так называемое «дело России», ни увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием упорно приписываемого нашей стране вымышленного «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

«Мне этот вопрос уже почти два года задают», - сказал Трампв интервью газете The Washington Post, когда его спросили, что он собирается делать с расследованием Мюллера.

Американский лидер отметил, что тема о прекращении следствия поднималась «тысячу раз», расследование «продолжается и продолжается», а Мюллер все еще остается на посту спецпрокурора, хотя, по его словам, «не должен бы там быть».

«Но он все еще там, и я не намерен что-либо с этим делать», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что дело о якобы имевшем место сговоре Дональда Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 года по существу завершено.