Посольство России направило в госдеп США ноту протеста в связи с ужесточением условий содержания Бутиной

СЕГОДНЯ 06:57 2018-11-28T07:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с ужесточением условий содержания в американской тюрьме задержанной по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Дипломаты рассказали, что на днях ее перевели на режим административной сегрегации.

«Администрация тюрьмы отказывается сообщить причины дискриминационных мер. Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», - говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Российские дипломаты сообщили, что они не только направили ноту в госдеп, но и выразили протест тюремному руководству, подчеркнув, что наша соотечественница, которая обвиняется «по надуманным политическим основаниям», провела в полной изоляции уже 67 суток, что нарушает установленные ООН правила обращения с заключенными. Посольство требует как можно скорее освободить Марию Бутину.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, девушка приехала в США на учебу, весной этого года она получила диплом Американского университета в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Ее арестовали в середине июля, обвинив в шпионаже, преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без разрешения. Суд дважды отказался отпустить ее под домашний арест из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против Бутиной выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 20 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочь сидит в одиночной камере 22 часа в сутки, звонить разрешают только ночью»: отец арестованной в США российской «шпионки» Марии Бутиной рассказал, в каких условиях ее содержат

29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Обвинения серьезные: деятельность незаконного агента в пользу России без соответствующей регистрации в американском Минфине, проникновение организаций, имеющих влияние на политику США. А делала это Мария, по мнению ФБР, через интимные связи с американским юристом-республиканцем, активным членом «НСА» (Национальной стрелковой ассоциацией - мощной лоббисткой организации) Полом Эриксоном, который старше ее на 26 лет. Теперь Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы. Девушка находится под стражей. В американской прессе Бутину уже окрестили второй Анной Чампан (подробности).

ВЕРСИЯ

Русскую «шпионку» в США арестовали, чтобы подставить Дональда Трампа

Новая «санкция» от США: за океаном арестовали русскую девушку. Сибирячку Марию Бутину задержали в Вашингтоне и отдают под суд (подробности)