США обвинили в мошенничестве шестерых россиян и двух граждан Казахстана

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-28T07:35:36+03:00

Власти США обвинили шестерых россиян и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой Фото: REUTERS

По данным американцев, эти люди создали две компьютерные сети, которые позволили им незаконно получить более 36 млн долларов

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Соединенные Штаты заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана. Об этом сообщили в прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет о россиянах Александре Жукове (38 лет), Денисе Авдееве (40 лет), Борисе Тимохине (39 лет), Александре Исаеве (31 год), Михаиле Андрееве (34 года) и Дмитрии Новикове. Также по делу проходят граждане Казахстана Евгений Тимченко (30 лет) и Сергей Овсянников (30 лет).

По версии следствия, эти мужчины создали две автоматизированные компьютерные сети, первая из которых позволила им незаконно получить свыше 7 млн долларов за рекламу, которую на самом деле не видел ни один пользователь Сети. Вторая же принесла доход более 29 млн долларов.

Теперь граждан обвиняют в нанесении огромного материального ущерба, незаконном получение доступа к чужим компьютерам, хищении персональных данных и отмывании средств.

Ранее в октябре в Малайзии был задержан Овсянников. Жукова удалось взять под стражу в этом месяца в Болгарии, а Тимченко - в Эстонии. Все задержания были произведены на основе запросов США. Остальные фигуранты дела находятся в розыске.

Кроме того, американская прокуратура провела выемку средств с отдельных счетов обвиняемых в Швейцарии и других странах. Был получен контроль над 89 компьютерными серверами.

В Генконсульстве России в Нью-Йорке уже заявили, что знают о ситуации и следят за ней.

Стоит отметить, что США довольно часто обвиняют наших соотечественников в совершении киберпреступлений. Так, например, несколько лет назад из Норвегии депортировали Марка Вартаняна. Сайт kp.ru писал о том, что мужчине инкриминировали создание опаснейшего вируса Citadel ("Цитадель"), с помощью которого он якобы похищал реквизиты учетных записей финансовых счетов.