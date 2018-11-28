2018-11-28T08:22:37+03:00
Происшествия

Взрыв на химзаводе в Китае: 22 человека погибли, еще 22 пострадали

Сгорели десятки машин, поисковые работы на месте трагедии продолжаются [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар к этому часу потушили, но спасатели продолжают поисковые работыПожар к этому часу потушили, но спасатели продолжают поисковые работыФото: REUTERS
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Как минимум 22 человека стали жертвами серии взрывов и вспыхнувшего после них пожара на химическом заводе в северной китайской провинции Хэбэй, столько же пострадали, передает телеканал CGTN. Число погибших может возрасти: спасатели продолжают спасательные работы на месте трагедии.

ЧП на предприятии Shenghua Chemical Industry случилось в ночь на среду, 28 ноября, около 00:40 по местному времени (19:40 мск, вторник) в городе Чжанцзякоу. К этому часу огонь уже потушили.

Официально подтверждена информация о гибели 22 человек, еще 22 госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии. По данным местных властей, в результате крупного пожара сгорели 50 автомобилей – 38 грузовиков и 12 легковушек.

В результате взрывов и вспыхнувшего после них пожара сгорели стоявшие неподалеку грузовики и легковушки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате взрывов и вспыхнувшего после них пожара сгорели стоявшие неподалеку грузовики и легковушкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Региональное правительство в китайской соцсети Weibo опубликовало обращение к местным жителям с просьбой держаться подальше от места ЧП, дабы не мешать спасателям. Причины произошедшего выясняются, начато расследование.

Стоит отметить, что подобные случаи в КНРне редкость. Как писал сайт kp.ru, в июле взорвался химзавод в провинции Сычуань, тогда погибли 19 человек.

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