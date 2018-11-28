Самописец разбившегося в Индонезии Boeing 737 зафиксировал "борьбу человека и машины"

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-28T08:59:55+03:00

Оказалось, что пилоты лайнера Lion Air с самого момента взлета пытались удержать самолет в воздухе, но безуспешно

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Эксперты получили данные с "черного ящика" Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в октябре этого года. Благодаря добытой информации удалось выяснить, что пилоты лайнера пытались избежать падения практически с самого момента взлета.

"Фатальная борьба человека и машины" возникла из-за ошибки в компьютеризированной системе самолета. Расположенные на фюзеляже датчики скорости изначально получали неправильные сведения, и потому нос огромной машины постоянно опускался вниз. На протяжении 11-минутного полета такое происходило более 20 раз, и пилоты уже запросили разрешение на возвращение в аэропорт, однако не успели спасти положение. В результате лайнер рухнул в океан у берегов Индонезии со скоростью примерно 450 миль в час.

По данным New York Times, предварительный отчет о крушении будет представлен в среду, 28 ноября.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Банка, разбился 29 октября спустя всего 13 минут после взлета. В момент инцидента на борту лайнера находились 189 человек. Все они погибли. Российских граждан среди жертв авиакатастрофы не было.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, о технической неисправности лайнера стало известно еще во время предыдущего полета. В авиакомпании сообщили, что проблема была решена в соответствии с процедурой.