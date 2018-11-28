Стоимость оливье к новому году вырастет минимум на 4 процента

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-28T09:25:06+03:00

А вот ценник на селедку под шубой останется прежним

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Дело движется к Новому году и традиционно в эти дни хозяйки прикидывают примерное меню на праздничный стол. Ценник на традиционные салаты немного вырос. Об этом свидетельствует стоимость продуктов, необходимых для приготовления новогодних блюд. Инфляция сказалась на ценах и простые расчеты показывают, что оливье обойдется минимум на 4 процента дороже, чем в прошлом году. А вот второй салат – селедка под шубой – останется в той же ценовой категории.

Если брать за основу классический рецепт салатов, которые обычно использует для своих Расчетов Росстат, и данные о потребительских ценах за октябрь, картина получается следующая.

Обычно для определения индекса оливье Росстат используется французский рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

В 2017 году стоимость такого салата составляла 311,83 – из расчета объема на семью из четырех человек. В 2018 году за салат придется выложить уже 325,3 рубля. Это связано с тем, что почти все ингредиенты салата, кроме картофеля, выросли в цене.

Сильнее всего подорожала морковь (14%) и яйца куриные (на 12,5%). Колбаса и лук прибавили в стоимости 4-5%, а майонез и огурцы – 2-3 процента.

В случае с другим новогодним салатом – селедкой под шубой – ее цена останется на уровне 2017 года. Стоимость блюда на семью из четырех человек 153,1 рубля.

Сохранить ценник удалось за счет снижения стоимости самого главного ингредиенты – сельди. Она потеряла в цене шесть процентов, а вот все остальные составляющие прибавили в цене от 2 до 25%.

Скорее всего, к новому году салаты обойдется еще дороже, так как подорожают овощи, пишет газета «Известия».