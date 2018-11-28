В Финляндии заявили, что не претендуют на Карелию

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-28T09:27:25+03:00

Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Финляндия не имеет никаких территориальных претензий к России или любой другой стране, а потому вопрос возвращения Карелии подниматься не будет. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел североевропейского государства.

Таким образом ведомство прокомментировало инициативу, принятую на ноябрьском съезде молодежного крыла партии "Истинные финны". В документе говорится о том, что Россия должна вернуть Финляндии территории, "по ошибке" переданные ей в рамках Парижского мирного договора по итогам Второй мировой войны. Тогда СССР отошла большая часть южной Карелии, в том числе такие города как Выборг и Сортавала.

"У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", - заявили в МИД.

Там также подчеркнули, что вместо предъявления территориальных претензий странам лучше развивать двустороннее сотрудничество, передает телекомпания Yle.

Сайт kp.ru писал о том, что первый раз граница бывшего Великого Княжества Финляндского была отодвинута в 1939 - 1940 годах и проходила всего в 30 километрах от Ленинграда, а современная линия была проведена уже в 1947 году.

Кроме того, в 1992 году наши страны подписали договор об основах отношений, в котором прописывалось соблюдение принципа нерушимости границ.