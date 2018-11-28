2018-11-28T09:50:29+03:00
В мире

Сотрудники Google призвали отменить запуск поисковика Dragonfly в Китае

Речь идет о системе, которая будет подвергнута жесткой цензуре со стороны правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Письмо подписали около сотни сотрудников корпорацииПисьмо подписали около сотни сотрудников корпорацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудники американской корпорации Google обратились к своему руководству с требованием отменить запуск предназначенного для Китая поисковика Dragonfly.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о системе, подвергнутой жесткой цензуре. Специальные программы автоматически будут исключать из выдачи сайты, которые блокируются правительственным "Золотым щитом". Речь идет о порталах, содержащих информацию о протестной деятельности, событиях на площади Тяньаньмэнь и других чувствительных темах.

Сотрудники Google уверены, что такие технологии будут способствовать процветанию в Китае дезинформации, а также подавлению слабых власть мущими.

"Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы", - говорится в письме, опубликованном на портале Medium.

В послании подчеркивается, что запуск Dragonfly создаст опасный прецедент, после которого корпорации станет сложнее отказывать другим странам в подобных уступках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лаврентьев заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии
WikiLeaks решила подать в суд на Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом
Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие в 52
В Финляндии заявили, что не претендуют на Карелию
Стоимость оливье к новому году вырастет минимум на 4 процента
В Грузии начался второй тур выборов президента
Картина Ивана Маковского «Игра в жмурки» продана на аукционе за 5,5 миллионов долларов
Самописец разбившегося в Индонезии Boeing 737 зафиксировал "борьбу человека и машины"
Национальный совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
Взрыв на химзаводе в Китае: 22 человека погибли, еще 22 пострадали
В Киеве задержан мужчина, забросавший Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"
Венесуэла сбила четыре самолета колумбийских наркоторговцев
США обвинили в мошенничестве шестерых россиян и двух граждан Казахстана
Погода в Москве на 28 ноября 2018 года: в столице похолодает до -9
Посольство России направило в госдеп США ноту протеста в связи с ужесточением условий содержания Бутиной
Трамп не намерен прекращать расследование Мюллера по «делу России»
Трамп обсудил с Трюдо закрытие заводов General Motors
Экс-сотрудница МВБ США обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду
Глава ФНС: «Получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто»
В Канаде медведь гризли растерзал женщину и ребенка