Сотрудники Google призвали отменить запуск поисковика Dragonfly в Китае

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-28T09:50:29+03:00

Речь идет о системе, которая будет подвергнута жесткой цензуре со стороны правительства

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Сотрудники американской корпорации Google обратились к своему руководству с требованием отменить запуск предназначенного для Китая поисковика Dragonfly.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о системе, подвергнутой жесткой цензуре. Специальные программы автоматически будут исключать из выдачи сайты, которые блокируются правительственным "Золотым щитом". Речь идет о порталах, содержащих информацию о протестной деятельности, событиях на площади Тяньаньмэнь и других чувствительных темах.

Сотрудники Google уверены, что такие технологии будут способствовать процветанию в Китае дезинформации, а также подавлению слабых власть мущими.

"Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы", - говорится в письме, опубликованном на портале Medium.

В послании подчеркивается, что запуск Dragonfly создаст опасный прецедент, после которого корпорации станет сложнее отказывать другим странам в подобных уступках.