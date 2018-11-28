2018-11-28T10:22:16+03:00
Политика

WikiLeaks решила подать в суд на Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом

Организация объявила, что перед тяжбой с газетой собирает деньги на судебные издержки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства в ЛондонеДжулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства в ЛондонеФото: REUTERS
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Известная громкими разоблачениями организации WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian, опубликовавшую статью о тайных встречах основателя «сайта утечек» Джулиана Ассанжа с Полом Манафортом – экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

В материале издания со ссылкой на неназванные источники утверждается, что соратник нынешнего президента США трижды тайком посещал австралийского хакера в эквадорском посольстве в Лондоне. Эти встречи якобы проходили в 2013-м, 2015 и в марте 2016 года, когда Манафорт уже активно участвовал в избирательной кампании Трампа.

Авторы статьи отмечают, что тема их бесед неизвестна, но по словам их источников, эти переговоры должны бы очень заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам же Манафорт уверяет, что с Ассанжем никогда не встречался.

«WikiLeaks запускает сбор средств на юридические расходы, чтобы подать иск против The Guardian за публикацию полностью сфабрикованной статьи «Манафорт провел тайные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора», которая сегодня разошлась по всему миру. Пришло время Guardian заплатить за фабрикацию новостей», - говорится в сообщении организации на ее странице в Twitter.

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