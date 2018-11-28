2018-11-28T11:39:01+03:00
В мире

В Греции проходит забастовка работников частного сектора

К протестной акции присоединились моряки, железнодорожники и журналисты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минимальную зарплату бастующие требуют увеличить до 751 евроМинимальную зарплату бастующие требуют увеличить до 751 евроФото: REUTERS
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В эту среду, 28 ноября, в Греции проходит общенациональная забастовка работников частного сектора, организованная Всеобщей конфедерацией труда (GSEE).

Люди требуют от властей повышения минимальной заработной платы до 751 евро, заключения коллективных трудовых договоров и отмены роста налогов. Также граждане выступают за налаживание жизнеспособной системы социального обеспечения без последующего сокращения пенсий.

В рамках протеста в эту среду в Афинах пройдут два митинга - один на площади Клатмонас, другой на площади Омония. В течение суток в городе не будет работать метрополитен, а также часть общественного транспорта, включая железнодорожный. Проведение подобных акций планируется и в других городах страны.

Между тем, как передает РИА Новости, к забастовке уже присоединились члены Всегреческого боевого фронта и профсоюз моряков. В связи с этим паромное сообщение между островами также будет приостановлено.

Греческие журналисты также не остались в стороне и выступили с осуждением антинародных мер и обязательств по меморандуму с кредиторами. На фоне этого в Греции не выходят выпуски новостей на радио и телевидении.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году греческие журналисты и моряки также бастовали против сокращения пенсий и зарплат.

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