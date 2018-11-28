2018-11-28T12:15:39+03:00
Наука

Ученые создали светящиеся дрожжи

Специалисты нашли гены, отвечающие за излучение света
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученым только удалось завершить работу по определению генов, отвечающих за излучение света организмом.Ученым только удалось завершить работу по определению генов, отвечающих за излучение света организмом.
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Исследователи из институтов Российской академии наук нашли объяснение сиянию лесных грибов-«гнилушек». При этом специалистам удалось не просто выявить, но и извлечь «светящийся» компонент и пересадить его в дрожжи.

«Мы обнаружили в грибах необходимые компоненты для создания своеобразного генетического модуля, обеспечивающего биолюминесценцию. Перенося его из генома в геном, мы можем сделать практически любой организм светящимся, что раньше было недостижимой целью для исследователей», — цитирует Алексея Котлобай из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН в Москве телеканал «360».

Примечательно, что в живой природе светящиеся объекты встречаются не редко. Это могут быть грибы, светлячки, рыбы или бактерии. Однако ученым только в этом году удалось завершить работу по определению генов, отвечающих за излучение света организмом. В результате, специалисты научились пересаживать гены в ДНК различных объектов. В рамках эксперимента эксперты уже смогли вырастить светящиеся дрожжи, эмбрионы лягушек и раковые клетки человека, пишет газета «Известия».

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