2018-11-28T12:26:47+03:00
В мире

Генштаб ВС страны-члена НАТО впервые возглавила женщина

Генерал-майор Аленка Эрменц была назначена руководителем армии Словении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генерал-майор Аленка ЭрменцГенерал-майор Аленка ЭрменцФото: REUTERS
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Генерал-майор Аленка Эрменц возглавила армию Словении. Это первый в истории случай, когда начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны-члена НАТО стала женщина.

Ее назначение состоялось вскоре после того, как пост руководителя ВС покинул генерал-майор Алан Федер. Его освободили от должности решением правительства по предложению министра обороны Карла Эрьявца.

Известно, что Эрменц состоит в словенских Вооруженных силах с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра, а в ноябре этого года ей присвоили звание генерал-майора. До назначения 55-летняя военнослужащая занимала должность заместителя главы Генштаба, передает BBC News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году еще одна женщина также впервые вступила на пост исполнительного директора Европейского полицейского агентства. Ею стала 48-летняя Катрин де Боль.

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