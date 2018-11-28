2018-11-28T12:54:18+03:00
Происшествия

В нескольких крупных торговых центрах Москвы была проведена эвакуация

Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Из десяти московских торговых центров были эвакуированы несколько тысяч человек. ПричинойИз десяти московских торговых центров были эвакуированы несколько тысяч человек. ПричинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из десяти московских торговых центров были эвакуированы несколько тысяч человек. Причиной этому стали анонимные сообщения об угрозах взрыва.

«В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек», - приводит ТАСС слова представителя столичных экстренных служб.

В число торговых комплексов, в которых была проведена эвакуация, попали торговые центры «Цветной», «Атриум», «Мегаполис» и «Капитолий». В настоящее время там работают саперы и кинологи, которые занимаются поиском взрывных устройств.

Это уже не первый подобный случай за ноябрь. Сайт kp.ru сообщал об эвакуации торгового центра «Ереван Плаза» из-за угрозы взрыва, а также об эвакуации здания Девятого арбитражного апелляционного суда.

Эвакуация ТЦ Горбушкин двор в Москве.

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