В нескольких крупных торговых центрах Москвы была проведена эвакуация
Из десяти московских торговых центров были эвакуированы несколько тысяч человек. Причиной этому стали анонимные сообщения об угрозах взрыва.
«В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек», - приводит ТАСС слова представителя столичных экстренных служб.
В число торговых комплексов, в которых была проведена эвакуация, попали торговые центры «Цветной», «Атриум», «Мегаполис» и «Капитолий». В настоящее время там работают саперы и кинологи, которые занимаются поиском взрывных устройств.
Это уже не первый подобный случай за ноябрь. Сайт kp.ru сообщал об эвакуации торгового центра «Ереван Плаза» из-за угрозы взрыва, а также об эвакуации здания Девятого арбитражного апелляционного суда.
Эвакуация ТЦ Горбушкин двор в Москве.