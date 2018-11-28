2018-11-28T12:56:12+03:00
Политика

Путин может встретится с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подробнее сообщит о контактах российского лидера и кронпринца на предстоящем брифинге
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Путин может встретится с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

Президент России Владимир Путин может встретиться на саммите G20 в Буэнос-Айресе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты с наследным принцем запланированы, детально об этом расскажет мой коллега (помощник президента РФ Юрий) Ушаков», - сообщил Песков.

Представитель Кремля отметил, что более подробные детали будут обсуждены на предстоящем брифинге. Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос журналистов, проведут ли Путин и саудовский принц встречу во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Белый дом анонсировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на G20.

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