Путин может встретится с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20
Путин может встретится с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20
Президент России Владимир Путин может встретиться на саммите G20 в Буэнос-Айресе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Контакты с наследным принцем запланированы, детально об этом расскажет мой коллега (помощник президента РФ Юрий) Ушаков», - сообщил Песков.
Представитель Кремля отметил, что более подробные детали будут обсуждены на предстоящем брифинге. Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос журналистов, проведут ли Путин и саудовский принц встречу во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Белый дом анонсировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на G20.