2018-11-28T13:21:15+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения ребенка тренером по кудо в Подмосковье

Сам подозреваемый в рамках следствия был задержан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в ПодмосковьеСК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения тренером по кудо девятилетнего мальчика в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Расследование ведется по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое заявление сделали в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент проводится комплекс следственных мер, направленный на закрепление доказательственной базы.

Напомним, что видео с избиением ребенка появилось в Сети лишь накануне, хотя инцидент произошел еще в начале марта. На кадрах видно, как тренер Иван Курилко наносит удар ногой в область головы мальчика. И все это из-за того, что юный спортсмен случайно зашел в угол соперника. В момент инцидента на голове ребенка был защитный шлем, что, вероятно, и уберегло его от травм.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда родители мальчика не стали писать заявление на тренера, но взяли с него обещание больше никогда не заниматься с детьми боевыми искусствами, но уже спустя несколько месяцев они встретили его на очередных соревнованиях.

В Наро-Фоминске тренер по кудо ударил ученика ногой в голову.

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