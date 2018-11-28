2018-11-28T13:25:28+03:00
Экономика

Британские инвесторы приобрели крупную партию нового выпуска евробондов Минфина РФ

Инвесторам из США досталось 3% облигаций
Сакина НУРИЕВА
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Британские инвесторы приобрели крупную партию нового выпуска евробондов Минфина РФ. Фото: пресс-служба ВТББританские инвесторы приобрели крупную партию нового выпуска евробондов Минфина РФ. Фото: пресс-служба ВТБ
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Инвесторы из Великобритании купили крупную партию нового выпуска евробондов Минфина РФ на €1 млрд . Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%) в то время как инвесторы из Великобритании выкупили большую часть выпуска (55%). 3% досталось инвесторами из США и 24% процентов - российским инвесторам», - сообщил он.

Банк «ВТБ Капитал» является единственным организатором размещения облигаций.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос».

В октябре текущего года Россия вновь сократила вложения в гособлигации США. В распоряжении нашей страны остался объем американских ценных бумаг на сумму 14 млрд долларов.

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