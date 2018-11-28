Инвестфорум "Россия зовет" начался с анекдота из "Комсомольской правды"

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-28T13:45:59+03:00

В своей приветственной речи глава ВТБ Андрей Костин признался, что любит рубрику с юмором на последней странице нашей газеты

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С неожиданной, но приятной ноты начался X ежегодный инвестиционный форум "Россия зовет!". В своей приветственной речи глава ВТБ Андрей Костин признался, что любит читать рубрику с юмором на последней странице газеты, а по рассказанному им анекдоту стало ясно - речь шла о свежем номере "Комсомольской правды".

В шутке говорилось о том, что нашей стране ужасно "не везет", поскольку все те люди, которые могут "легко и быстро" решить российские проблемы, почему-то решили стать водителями такси.

В юмористической рубрике "Комсомолки" всегда много хороших анекдотов

В юмористической рубрике "Комсомольской правды" всегда можно найти самые свежие и актуальные анекдоты. Однако в этот раз из всех шуток главе ВТБ, похоже, полюбилась именно эта.

Между тем, напомним, что инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в Москве с 28 по 30 ноября 2018 года. Ожидается, что в среду в пленарной сессии примет участие даже президент РФ Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках форума также был подписан один важный документ - соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом". Он определяет принципы развития партнерства в различных направлениях, в частности, участие банка в инфраструктурных проектах госкорпорации.