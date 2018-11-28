Москва продолжит помогать Афганистану в наращивании боеспособности ВС
Москва не перестанет поддерживать Афганистан в укреплении боеспособности Вооруженных сил Афганистана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на министерской конференции по Афганистану под эгидой ООН в Женеве.
«Россия будет и впредь вносить вклад в укрепление государственности Афганистана. Залогом стабилизации считаем наращивание боеспособности вооруженных сил страны», - заявил министр.
При этом Лавров напомнил, что в 2016 году в силу вступило двустороннее соглашение о военно-технической помощи, которое заложило нормативно-правовую основу для оказания содействия Кабулу в военной сфере на льготной и безвозмездной основе.
Также он сообщил, что Россия ввела нулевую ставку ввозных таможенных пошлин для большинства афганских товаров с целью поддержать экономику страны.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции.
*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.