Москва продолжит помогать Афганистану в наращивании боеспособности ВС

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-28T14:18:48+03:00

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Москва не перестанет поддерживать Афганистан в укреплении боеспособности Вооруженных сил Афганистана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на министерской конференции по Афганистану под эгидой ООН в Женеве.

«Россия будет и впредь вносить вклад в укрепление государственности Афганистана. Залогом стабилизации считаем наращивание боеспособности вооруженных сил страны», - заявил министр.

При этом Лавров напомнил, что в 2016 году в силу вступило двустороннее соглашение о военно-технической помощи, которое заложило нормативно-правовую основу для оказания содействия Кабулу в военной сфере на льготной и безвозмездной основе.

Также он сообщил, что Россия ввела нулевую ставку ввозных таможенных пошлин для большинства афганских товаров с целью поддержать экономику страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции.

*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.