Ложное минирование московских ТЦ произошло из-за границы

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-28T14:42:45+03:00

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Анонимные звонки о «минировании» крупных торговых центров Москвы были произведены из-за рубежа. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных служба.

«Откуда именно идут звонки, выясняется», - пояснил собеседник.

Напомним, что ранее в Москве эвакуировали 4,5 тысячи человек из-за сообщений о заложенных бомбах. Работу приостановили двенадцать крупных торговых центров: «Мегаполис», «Капитолий», «Электроника на Пресне», «Звездочка», «Вива», «Город», «Хорошо», «Гагаринский», «Звезда», «Цветной», «Атриум», «Горбушкин двор».

Здания оцепили для проверки помещений кинологической службой.

Напомним, что это не первый подобный случай за ноябрь. Сайт kp.ru уже сообщал об эвакуации торгового центра «Ереван Плаза» из-за угрозы взрыва.