2018-11-28T15:45:47+03:00
В мире

В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации

Американское правительство должно в течении двух лет решить ситуацию
Сакина НУРИЕВА
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В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации.В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации.Фото: REUTERS
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В США мать ребенка, который погиб во время пребывания в миграционном лагере в Техасе, потребовала у властей компенсацию в размере $60 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press.

С такими требованиями выступила 20-летняя гражданка Гватемалы Ясмин Хуарес, которая была задержана в марте 2018 года вместе с годовалой дочерью Марией у границ США и направлена в крупнейший центр содержания мигрантов в городе Дилли.

Как сообщает издание, спустя шесть недель после освобождения ребенок Ясмин погиб. Адвокаты женщины сообщили, что девочка получила заболевание дыхательных путей во время пребывания в лагере. В связи с этим они обвинили Иммиграционную и таможенную полицию США в том, что в момент освобождения из центра ребенок был болен.

Юридическая фирма Arnold & Porter пригрозила властям США иском в суд при неудовлетворен претензии Хуарес.

«Принимая решение заключать в тюрьму маленьких детей, правительство США должно ответственно относиться к обеспечению безопасных, надлежащих и допустимых с точки зрения гигиены условий содержания», — заявил один из адвокатов. Правозащитники также сообщили, что в течении двух лет правительство США должно обдумать ситуацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после неудачной попытки прорваться в США из Мексики мигранты вернулись в свои приюты.

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