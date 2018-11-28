Владимир Путин заявил, что у России нет цели уходить от доллара

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-28T15:01:35+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена уйти от долларовых расчетов с партнерами, однако сделать это нужно не резко и не во вред себе. Заявление было сделано в ходе форума «Россия зовет!», организованном компанией «ВТБ Капитал».

«У нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать. Уверяю вас, мы будем это делать… мы просто не хотим делать ничего такого резкого, что вредило бы нам самим», - приводит агентство РИА Новости слова президента.

Владимир Путин в своем выступлении также подчеркнул, что, фактически, это «доллар уходит от нас».

«Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов», - добавил президент, комментируя действия «тех, кто принимает соответствующие решения».