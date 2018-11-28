В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-28T15:30:21+03:00

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В программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» побывал Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков. Ведущим программы, Наталье Агре и Антону Челышеву, президент РСА рассказал о новом мобильном приложении, который поможет автомобилистам фиксировать ДТП.

- Центральный банк на свои средства приготовил и скоро начнет презентовать и передавать РСА мобильное приложение, которое поначалу сделает так, что вам не надо будет заполнять никаких бумаг при аварии, европротоколе, вы просто снимаете это на смартфон или другие устройства свою аварию, нажимаете кнопку, проверяете полисы друг друга. Это уходит в РСА и в одну или две компании, которые задействованы в этой аварии, - рассказал Юргенс.

В перспективе, как отметил президент РСА, на мобильный телефон всех участников ДТП будут приходить сообщения и направления в конкретную автомастерскую.

Юргенс утверждает, что создатели приложения минимизируют возможность взлома программы. Но для этого необходимо будет тщательно протестировать новый проект.

- Мы сначала будем тестировать. На первом этапе это не будет доступно тем ресурсам, которые не являются (участниками) в этой замкнутой системе - мы, условно говоря, Центральный банк, Минкомсвязь и т.д. Есть вероятность и возможность некоего мошенничества, когда это выплеснется широко, и агрегаторы, Яндекс и многие другие начнут продавать это вместо страховщика, - подметил президент РСА.

Более того, как рассказал Игорь Юргенс, в скором времени автомобилисты смогут купить электронный полис ОСАГО в этом же приложении. Специалист обратил внимание на то, что на сегодняшний день 25 миллионов полисов проданы в электронном виде. Президент РСА учитывает здоровую конкуренцию на «цифровом» рынке.

- Я абсолютно уверен, что все компании, которые этим занимаются, чтобы сохранить своего клиента, разработают аналогичные, и конкуренция этих мобильных приложений приведет к тому, что человеку будет удобнее, он будет покупать полис той компании, где мобильное приложение легче, умнее и быстрее.