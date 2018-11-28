Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-28T15:42:46+03:00

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Правительство Японии планирует согласовать с Россией новый формат консультаций на высоком уровне для ускорения переговоров о заключении мирного соглашения и решения территориального вопроса вокруг южных Курил. Об этом сообщило информационное агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

В Токио считают, что диалог можно было бы начать уже в этом году при участии главы Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и заместителя главы МИД Такэо Акибой, помощника президента России Юрия Ушакова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова.

Также в поднебесно рассчитывают, что рабочие консультации продует между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным во время их встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Как отмечает в издании, премьер-министр надеется на прогресс на переговорах с российским лидером во время визита в Россию в январе 2019 года.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция Японии в отношении мирного договора с Россией остается неизменной. Японский политик посетит Россию в начале 2019 года.