Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-28T15:37:57+03:00

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Правоохранительные органы Италии заподозрили владельца футбольного клуба "Сампдория", итальянского кинопродюсера Массимо Ферреро в мошенничестве, отмывании денежных средств и растратах.

В полиции считают, что в своих схемах мужчина мог использовать финансовые возможности, находящего под его руководством ФК.

В рамках расследования счета продюсера на общую сумму 200 тысяч рублей были временно заморожены. Также под арестом оказались активы еще пяти бизнесменов, который проходят по тому же делу, что и Ферреро. Общая сумма их замороженных активов составила 2,6 миллиона евро, передает AFP.

Между тем, напомним. что в этом сезоне "Сампдория" оказалась на 12 строчке турнирной таблицы серии А. В первых числах декабря команде предстоит матч против "Болоньи".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в скандал попал также капитан испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос. Его заподозрили в нарушении антидопинговых правил во время финального матча Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" в 2017 году.