Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Необходимые испытания многофункционального истребителя МиГ-35 поколения 4++ будут завершены в 2019 году. Об этом заявил глава российской самолетостроительной корпорации Илья Тарасенко.
«Все идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной…мы опережаем уже этот график», - приводит ТАСС слова Тарасенко.
По его словам, окончательные испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году. Контракт на поставку воздушной военной техники был подписан форуме «Армия-2018» 22 августа.
Отметим, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 является продолжением самолетом МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он был представлен на международной презентации в январе 2017 года.