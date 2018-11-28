Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-28T15:47:51+03:00

Испытания МиГ-35 завершат в 2019 году Фото: РСК "МиГ"

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Необходимые испытания многофункционального истребителя МиГ-35 поколения 4++ будут завершены в 2019 году. Об этом заявил глава российской самолетостроительной корпорации Илья Тарасенко.

«Все идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной…мы опережаем уже этот график», - приводит ТАСС слова Тарасенко.

По его словам, окончательные испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году. Контракт на поставку воздушной военной техники был подписан форуме «Армия-2018» 22 августа.

Отметим, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 является продолжением самолетом МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он был представлен на международной презентации в январе 2017 года.